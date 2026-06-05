北海道・滝川警察署は2026年6月3日、建造物侵入と窃盗の疑いで、住所不定・職業不詳の男（30）を兵庫県姫路市で逮捕しました。男は、2025年7月22日午後7時ごろから7月23日午前4時ごろまでの間、共犯者の男（29）と共に、滝川市江部乙町の農家の自宅敷地内にある倉庫に侵入し、クレーンスケールなどの電動工具17点（時価合計約112万2000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。男と共犯者の男は友人関係で、共犯者の男