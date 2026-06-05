投打両面でゾーンに入り、怒涛の活躍を続ける大谷。その異次元さに同僚たちも舌を巻く(C)Getty Images大谷翔平（ドジャース）の偉才ぶりが際立ち始めている。今季10度目の登板となった現地時間6月3日のダイヤモンドバックス戦では、投げては6回（89球）、被安打2、6奪三振、与四球1、無失点と好投。打っても4打数3安打（2四球）をマークし、文字通り攻守に貢献した。【動画】これが圧倒的な支配力大谷翔平が続ける異次元の「防