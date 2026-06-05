All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年4月16日に回答のあった、大阪府在住53歳男性の預金に関する考え方を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：りゅうさん年齢性別：53歳男性同居家族構成：本人、配偶者（54歳）、娘（21歳）、父（80歳）、母（78歳）居住地：大阪府雇用形態：正社員世帯年収：本人700万円、配偶者300万円現預金：3000万円リスク資産：0円「1600万円をSBJ銀行などの定期預