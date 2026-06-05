長野県在住の30代男性・しみずさんは小学生の頃、コンビニのレジでピンチに陥った。【意外な展開】バスの乗客は私だけ。運転手がバックミラー越しにチラチラと私を見て来る…下車する際、運転手が私に告げた言葉たった数十円だけど、お金が足りない......！すると、後ろに並んでいた男性が......。＜しみずさんからのおたより＞自分が小学4〜6年生くらいのころのことです。その日は友達と2〜3人で公園で遊んでいて、途中で近くのコ