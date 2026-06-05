アメリカの第一次トランプ政権で大統領補佐官を務めていたボルトン氏が、機密情報を違法に取り扱った罪を認める司法取引に応じたと報じられました。CNNテレビなど、複数のアメリカメディアは4日、最高機密に指定されている情報を違法に取り扱ったなどとして、機密情報の保持に関する罪などに問われていたボルトン元大統領補佐官が、一部の罪を認める司法取引に応じたと報じました。ボルトン氏はあわせて18の罪で起訴されていました