きょうは太平洋側を中心に雲が広がりやすく、朝は西日本や東海で雨の降る所がありそうです。奄美や沖縄では雨の強まる所があるでしょう。関東や北日本では涼しい風が吹きそうです。【西日本や東海の雨は朝まで】きのうは九州北部、中国地方、近畿で梅雨入りの発表がありました。朝のうちは西日本や東海で雨の降る所がありそうです。日中は回復に向かい、日本海側を中心に日の差す所もあるでしょう。東北の太平洋側は、にわか雨の所