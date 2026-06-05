“ゴミ清掃員”としても働くお笑いコンビ・マシンガンズの滝沢秀一（49）が4日、自身のXを更新。「空き缶」の捨て方について説明した。【写真】びっしりとブロック状に圧縮された空き缶滝沢は「缶は潰さずに出してくださいという地域が少なくありません。理由は機械でブロック状に圧縮するので、潰れていると互いの缶が噛み合わなくなるので、そのまま出して大丈夫です。いつもご配慮ありがとうございます！」と説明。さらに