◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2ー1オリックス（6月4日、東京ドーム）巨人は田中将大投手と小林誠司選手のバッテリーで試合をスタート。今季初の組み合わせでしたが、この裏には實松一成バッテリーコーチの進言があったと橋上秀樹監督代行が明かしました。實松コーチは「マー君、最近勝ちがついてなかったし、誠司が何とか、粘り強く配球してくれる期待もありました。今年はスタメンもなかったので、思い切って誠司に行ってもらいた