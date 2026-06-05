長く住んできた家は、年数とともに水回りや屋根、外壁などに不具合が出やすくなります。特に水漏れや雨漏りは、放置すると修理範囲が広がり、費用も大きくなりがちです。 ただし、年金暮らしの場合、まとまった修理費を一括で出すのは簡単ではありません。そこで気になるのが、高齢者でもリフォームローンを利用できるのかという点です。本記事では、73歳の方が検討できるローンや公的制度、注意点を解説