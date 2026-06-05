4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏は、ロッテ戦に先発し5回・97球を投げ5失点で敗戦投手になったヤクルト・小川泰弘について言及した。小川は初回から毎回のように走者を背負う苦しいピッチングで、初回に2点を失うと、3回に1失点、5回にも2本の適時打で2失点と、5回5失点とピリッとしなかった。五十嵐氏は、投げあったロッテ先発・小島和哉を引き合いに出し、「小島と比較した