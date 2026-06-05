退職金が振り込まれると、「これで老後資金はひとまず安心」と感じる人は多いでしょう。 ただし、定年退職後すぐの時期は、想像以上に支出が増えることがあります。特に注意したいのが、国民健康保険料と住民税です。会社員時代は給与から天引きされていたため、負担を強く意識しにくいものですが、退職後は自分で支払う場面が増えます。 では、定年1年目は本当に「思ったよりお金が出ていく年」なのでしょうか。本