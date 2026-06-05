4日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した五十嵐亮太氏が、オリックスに逆転勝利した巨人について言及した。巨人は1−1の8回、先頭の小林誠司が四球で出塁すると、続く松本剛が送り、泉口友汰がエスピノーザのツーシームをレフトフェンス直撃の勝ち越し打。2−1の9回は3連投となったマルティネスが試合を締め、巨人は今季14度目の逆転勝利を収めた。五十嵐氏は「いいところで出たというのは彼にと