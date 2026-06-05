IVEのユジンが、反則級の“上目遣い”でファンの心を射止めた。ユジンは最近、自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。【写真】そんなに見つめないで…ユジン、ベッドで見せた無防備な姿公開された写真には、ベッドに座ってカメラを見つめるユジンの姿が収められている。彼女は、フリルがあしらわれたモノトーンのワンピースを着こなし、清楚でありながらどこか色っぽい雰囲気を漂わせている。投稿を見たファンから