（C）金城宗幸・ノ村優介／講談社（C）CK WORKS 23歳の歌い手Adoが、8月7日公開の実写映画『ブルーロック』主題歌に新曲「モンストロ」が決定。本日公開となった本予告映像で、「モンストロ」の音源の一部が解禁。【動画】公開された『ブルーロック』本予告映像 「モンストロ」の作曲・編曲はGiga & TeddyLoidの2組が再びタッグを組み、大ヒット曲「踊」「唱」に続く、ラテン調のリズムで思わず踊り出し