Boom Boom Brothers BMSGに所属する6人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRSTのメンバーが描いたイラストから誕生したキャラクター「Boom Boom Brothers」が、６月５日午前６時５分にデビュー。「C-Sea」「Qubo」「K2」「Red Chicken Boy」「Jed」「Dabby」の個性あふれる６体が披露された。６体のキャラクターは、BE:FIRSTのメンバーそれぞれが描いたイラストをもとに誕生したオリジナルキャラクター。性格や持ち