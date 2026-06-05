◆男子プロゴルフツアーメジャー第２戦ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）第１ラウンドが行われ、昨年大会覇者の蟬川泰果（アース製薬）は６バーディー、３ボギーで３アンダーの６７をマークし、首位と２打差の７位と好発進した。強風が吹くメジャー仕様の難コースで出だし１番から出入りが激しい展開。６番と７番で連続ボギー後、８番パー４で残