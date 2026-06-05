プロ野球 セ・パ交流戦は4日、6試合が行われました。西武は1点リードの4回、ネビン選手と渡部聖弥選手のヒットでチャンスを作ると西川愛也選手がライトへタイムリーを放ち、リードを3点に広げます。先発の平良海馬投手は7回1失点の好投で4勝目を挙げ阪神に連勝を飾りました。ソフトバンクは初回に栗原陵矢選手の2ランホームランで先制します。先発のスチュワート・ジュニア投手は6回に1点を失いますが、その後は4人の中継ぎ陣の継