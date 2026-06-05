「日本ハム５−２広島」（４日、マツダスタジアム）広島が雨中の激闘に敗れた。延長十二回に塹江が２死一、二塁のピンチを招くと、代わった益田が山県と万波に適時打を浴び、力尽きた。新井貴浩監督は「結果、打たれたけどこれをまた次につなげてほしい」と責めなかったが、チームは交流戦３カード連続勝ち越しなしで、借金は今季ワーストタイの１２。苦しい状況を一丸で乗り切るしかない。