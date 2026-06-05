宝塚歌劇団月組出身の俳優・ゆいかれん（２８）が、７月８日スタートのＢＳテレ東ドラマ「ドライな同期の溺愛癖」（水曜、深夜０・００）に、俳優・藤林泰也（２７）とＷ主演することが４日、分かった。ゆいは月組では娘役スターとして活躍し、現在、ＴＢＳ系「ＧＩＦＴ」（日曜、後９・００）など多くの話題作に出演中。胸キュンオフィスラブストーリーの今作でドラマ初主演を果たす。相手のにおいから心の声を読み取れる特