一人暮らしの30代男性が、毎朝“タッパー弁当”を作る様子を紹介した動画がYouTubeに投稿されると、「どれもおいしそう」「尊敬」などの声が寄せられ、5.3万回以上再生されました。【動画】1食160円も！30代男性の“朝5分”タッパー弁当投稿したのは、一人暮らしの節約術や自炊動画を発信しているYouTubeチャンネル「しゅんの節約生活」（@shun01）を運営する、しゅんさんです。今回、注目を集めたのは「一人暮らし会社員の5日間タ