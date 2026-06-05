今年の夏から新たに開催されることが発表されたイベント「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」内で、「ちいかわ おばけの森」が展開されることが発表された。併せてメインビジュアルも公開されている。【動画】島二郎キタ〜！『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』90秒予告■グッズも販売「お台場ファンライジング〜楽しくアガる！真夏のエンタメ最前線〜」は、7月25日（土）から8月23日（日）まで