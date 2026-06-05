岐阜県神戸町の特別養護老人ホームで、職員が利用者の女性に暴行を加えていた問題で、施設側が経緯を説明しました。神戸町の特別養護老人ホーム「ラック」では、今年4月、夜勤中だった50代の男性職員が、利用者の女性に暴行を加えたとして、県と町が調査を進めています。施設側は4日、当時の状況について、利用者をトイレに誘導する際に口論となり、手を噛まれた上に頬を叩かれたため、男性職員がカッとなり左頬