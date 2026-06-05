＜全米女子オープン初日◇4日◇リビエラCC（カリフォルニア州）◇6699ヤード・パー71＞女子ゴルファー世界一を決める戦いは、現在、第1ラウンドが進行中。日本勢は史上最多の23人が出場している。【写真】今となっては貴重？ 渋野日向子の“初々しい”JK時代午後組でプレーする渋野日向子が、日本時間午前5時36分に1番パー5からスタートした。2014年大会覇者のミシェル・ウィー・ウェスト（米国）、元世界1位のヤニ・ツェン（台