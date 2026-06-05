＜KLMオープン初日◇4日◇ザ・インターナショナル（オランダ）◇6914ヤード・パー71＞今週のDPワールド（欧州）ツアーはオランダで開催。第1ラウンドが行われたが、強風で翌日に順延された。2日目は午前7時30分（日本時間午後2時30分）に第1ラウンドの残りから再開する。【動画】金子駆大、華麗なショット・イン・イーグルの瞬間日本勢は2人出場。桂川有人は6ホールを消化し1オーバー・暫定51位タイにつける。星野陸也は2オーバ