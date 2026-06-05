衆議院選挙などで高市首相の陣営が、他候補を中傷する動画を作成・投稿していたとする週刊文春の報道をめぐり、4日も国会でやりとりがありました。何が問題なのか、問題ではないのか、整理してお伝えします。日本テレビ報道局・小栗泉特別解説委員が解説します。■「中傷動画投稿・拡散」本質はどこに？大きく分けて2つあると思います。1つは、選挙において有権者の投票行動を歪めかねない中傷に、高市首相の陣営が関与していた