◇プロ野球セ･パ交流戦巨人2ー1オリックス（6月4日、東京ドーム）1-1で迎えた4回、2アウトからフォアボールでランナーを出した巨人。続く若月健矢選手に、左中間を割る長打を放たれます。これには1塁ランナー、オリックスの山中稜真選手が一気に3塁を蹴ってホームを目指します。打球を処理したレフトの佐々木俊輔選手は振り向きざまに、ショートの泉口友汰選手に送球。受け取った泉口選手はホームまで少し距離がありましたが、素