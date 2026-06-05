BSテレ東は5日、ドラマ『ドライな同期の溺愛癖』(毎週水曜深0：00〜0：30）を7月8日から放送すると発表した。【写真】奥手な2人がどんな展開に!?W主演のゆいかれん＆藤林泰也2022年に電子コミックとして配信されると、2人の恋愛模様に“胸キュン”が止まらないと話題を集めた、碧依ぺき氏による同名作を実写ドラマ化した。相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽と、潔癖症で彩芽も心を読むこ