文武両道で五輪ロードを突き進む。競泳の日本選手権初日（４日、東京アクアティクスセンター）、女子１００メートルバタフライ決勝は、平井瑞希（１９＝ＴＯＫＩＯインカラミ）が５７秒６０で優勝。池江璃花子（横浜ゴム）とのライバル対決を制した。米テネシー大に進学した平井にとって、長水路での実戦は約半年ぶり。序盤から優位な展開で進めるも、パンパシフィック選手権（８月、米国）の派遣標準記録には届かなかった。レ