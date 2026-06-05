ドラゴンゲート退団を電撃発表したシュン・スカイウォーカーが、戦友からのエールを斬り捨てた。４月２６日愛知大会の「マスカラ・コントラ・カベジェラ金網６ＷＡＹマッチ」で帆希が敗れ、シュンが率いた「ＰＳＹＰＡＴＲＡ（ＰＰ）」が解散。その試合でシュンは右足首を痛めて欠場期間に入り、４日の後楽園大会のタッグマッチで「Ｘ」として登場した。試合後にマイクを握って突然の退団を宣言すると、これに斉藤了ＧＭも激怒