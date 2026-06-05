ソフトバンクは４日の中日戦（バンテリン）に２―１で競り勝ち、同一カード３連勝を飾った。連勝を今季最長の７に伸ばし、貯金は今季最多を更新する８とした。交流戦折り返し地点となった３カードを終え、８勝１敗。２年連続１０度目の優勝へ快調に白星を積み重ねている。初回に栗原の１７号２ランで幸先よく先制すると、この２点を投手陣が辛抱強く守り抜いた。試合後、小久保監督は「昨日は攻撃陣がね（４点差をはね返した）