中日がドロ沼から抜け出せない。４日のソフトバンク戦（バンテリン）に１―２で敗れ、借金は今季最多の１６。交流戦は開幕４連勝から一転して５連敗となり、３位・巨人との差も１０・５ゲームまで広がった。先発した金丸は初回、栗原に先制２ランを浴びたものの、７回６安打２失点、自責０。十分に試合をつくった。だが、打線の反撃は６回、細川の適時打による１点だけ。井上一樹監督（５４）は「夢斗は粘りながらいいピッチン