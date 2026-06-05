【モデルプレス＝2026/06/05】女優の前田敦子が、比嘉愛未が主演を務める7月スタートの日本テレビ系新水曜ドラマ「ファーストクライ 母子救命救急班」（毎週水曜よる10時〜）に出演することが決定した。【写真】34歳元AKBセンター、美背中大胆披露のワンピース姿◆前田敦子、2年ぶり日テレ系ドラマレギュラー出演舞台は、日本屈指のセレブ病院。そこで秘密裏に結成された母子救命救急班が、行き場を失った妊婦と“新たな命”を守り