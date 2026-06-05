【モデルプレス＝2026/06/05】女優の夏帆が、蒼井優主演のTBS系7月期金曜ドラマ「Tシャツが乾くまで」（毎週金曜よる10時）に出演することが決定した。【写真】夏帆、胸元ざっくり衣装姿◆蒼井優主演「Tシャツが乾くまで」蒼井が地上波連続ドラマで主演を務めるのは18年ぶり、TBSドラマでの主演は本作が初となる今作は、「silent」（2022年・CX）などを手掛けた脚本家・生方美久によるオリジナルストーリー。TBSでは初執筆となる生