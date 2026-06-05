【モデルプレス＝2026/06/05】SixTONES松村北斗が主演を務める日本テレビ系7月期土曜ドラマ『告白−25年目の秘密−』。松村と、ヒロイン・岡崎紗絵がクランクインし、コメントを発表した。【写真】SixTONES松村「もう怖い」メンバー驚きの大物俳優と2ショット◆松村北斗主演「告白−25年目の秘密−」本作は、純愛と狂気の狭間を描くラブサスペンス。主人公・雪村爽太（松村）は、幼い頃に出会った野瀬麻里子（岡崎）に25年間、片想