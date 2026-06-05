NY原油先物7月限（WTI）（終値） 1バレル＝93.04（-2.98-3.10%） イランの凍結資産を解放する仕組みについての協議が前進し、米国とイランの合意が最終段階に入っているとアル・アラビーヤが報道したことが重しとなった。凍結されたイラン資金を預け入れるための特別基金の設立案が議論されているという。イスラエルとレバノンの両政府が停戦で合意したことも圧迫要因。イスラエルと交戦を続けてきたイスラム組織ヒ