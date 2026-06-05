5月14日、栃木県上三川町の民家で強盗殺人事件が発生した。いずれも16歳の高校生4人が目出し帽を被り、バールや刃物などを持って侵入。69歳の母親と飼い犬を殺害し、長男と次男にもケガを負わせた。高校生の犯行としてはあまりにも残虐であり、SNSでは「信じられない」の投稿が相次いだ。東京未来大学の出口保行副学長は東京学芸大学大学院修了後、法務省に心理職として入省。全国の少年鑑別所や刑務所で1万人の犯罪者を心理分析