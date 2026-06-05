鈴木参院議員の問題提起自民党の鈴木宗男参院議員は2日、参議院の法務委員会で、プロ野球・巨人の阿部慎之助前監督（当時監督）が家庭内で長女への暴行容疑で現行犯逮捕された事案について質問に立った。鈴木氏は事件発生直後からこの事案に大きな関心を示し、国会でも取り上げることとなったわけだが、となるとやはり「実際に何があったのか」について注目が集まることになるようだ。【写真を見る】阿部前監督が“推し活”した