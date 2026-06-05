◆サッカーＷ杯北中米大会国際親善試合スペイン１―１イラク（４日、スペイン・ア・コルーニャ）今月１１日に開幕するサッカーＷ杯北中米大会で、Ｈ組に入ったスペイン代表（ＦＩＦＡランク２位）はホームで国内最後の強化試合を行い、Ｉ組のイラク代表（同５７位）と１―１で引き分けた。前半１６分にＦＷトレスがピッチ中央からの約５０メートルのカウンターで、ドリブルで持ち運びシュートを放って先制に成功。１人で完