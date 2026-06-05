日本野球機構が、FAにおける人的補償制度の撤廃を検討している。＊＊＊【写真を見る】“11歳差”の一途な愛長野久義の「美人妻」ダントツの31人人的補償とは、FAで選手を失った球団が選手を獲得した球団から別の選手を引き抜ける制度で、戦力均衡を目的としている。ただし、ランクが低い選手のFAでは適用されず、金銭授受で代替するケースもある。「制度の撤廃を訴えているのは選手会です」と語るスポーツ紙デスクによる