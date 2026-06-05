ちょっとした“事件”東京競馬場で行われた3歳牝馬のレース「オークス」で、今村聖奈（22）が日本人女性騎手として初めてGIを制覇した。【写真を見る】「今村聖奈」の私服姿「実はレースの6日前、ちょっとした“事件”が起きていました」と、競馬ライターがささやく。「ネットニュースが馬主を取材した記事を掲載したのですが、当の馬主が“雑談が掲載された。原稿は未確認。誤りもある”とSNS上で激怒。個人情報の一部が、公