ウクライナによるロシアの製油所を狙った攻撃が続くなか、ロシアの副首相は、国内の石油生産が減少していることを認めました。ウクライナ各地では、3日から4日にかけて、ロシア軍によるドローンやミサイルを使った攻撃がありました。ウクライナ国家警察は、東部・ドネツク州で5人が死亡、北東部・ハルキウ州で3人が死亡したほか、南部などでも犠牲者が出たことを発表しています。こうしたなか、ロシアメディアによりますと、ノバク