「有力馬次走報」（４日）有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。◇◇◆ＮＨＫマイルＣ２着のアスクイキゴミ（牡３歳、栗東・藤原）は登録していた安田記念を回避して、今秋の大目標にＢＣマイル・Ｇ１（１０月３１日・米キーンランド、芝１６００メートル）を据えることが４日、分かった。藤原師は「流動的な部分はあるけど、オーナーの夢で