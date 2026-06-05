「ＰＯＧ２歳馬特選情報」（４日）ＰＯＧファン必見！取れたての若駒情報を集めました。未来のＧ１馬たちの今後を要チェック！◇◇〈栗東〉母が米Ｇ３勝ち馬のロンドンガーズ（牡、父グレーターロンドン、前川）は、松山を鞍上に１３日の阪神５Ｒ（芝１２００メートル）でデビュー予定。芝短距離５勝のサザナミを母に持つナミオトノヒビキ（牝、父ルーラーシップ、渡辺）は２８日の小倉５Ｒ（芝１２００メートル）