日米両政府は、AI＝人工知能を活用して科学的発見などを加速するトランプ大統領肝いりのプロジェクトに、5年間であわせて10億ドル＝およそ1600億円を拠出すると発表しました。米エネルギー省ダリオ・ギル科学担当次官「本日、日本が『ジェネシス・ミッション』の初めての国際パートナーに選ばれ、合意に至ったことをお知らせします」日米両政府は4日、AIを活用して科学的発見や技術革新を加速するアメリカの国家プロジェクト「ジ