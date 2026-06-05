「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）４度のタッグで信頼を築き上げた。スズハロームと安田記念へ挑む藤懸貴志騎手（３３）＝栗東・フリー。連勝で勢いづく人馬がマイル王の座を狙う。初コンビは４走前。休養明けで１１着と敗れたが、続く２戦目は９着とはいえ上がり最速をマークし、確かな手応えを感じ取った。後方で我慢し、末脚を発揮する形を貫くと、洛陽Ｓ→ダービー卿ＣＴと連勝を飾った。２１年のマーメイドＳ以来となる