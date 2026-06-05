4日夜、北海道千歳市で、男女3人が刃物で刺されるなどし、そのうち女性1人が死亡しました。4日午後9時ごろ、千歳市信濃の住宅街の路上で近くを通りがかった人から「包丁を持った男がいる」と消防に通報がありました。消防などによりますと、外国籍の女性1人が刃物で腹部を刺され、心肺停止の状態で、病院に搬送されましたが死亡しました。このほか近くにいた男性とかけつけた警察官もケガをして搬送されています。警察はその場にい