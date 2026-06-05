色とりどりの大きな凧が初夏の空を彩ります。300年の歴史を誇る新潟市南区の伝統行事白根大凧合戦が開幕しました。熱い戦いが今年も始まりました。子どもたち「頑張るぞ、おー！」新潟市南区で受け継がれる伝統行事白根大凧合戦です。重さはおよそ50キロ…参加者が綱をもち、いよいよ大凧があがります。「いくよー！ゆっくりゆっくり」初夏の風に乗り大空へと舞い上がりました。およそ300年前。旧白根町の住民が中ノ口