車窓の景色がこれまでとは違う速さで流れ、都市と都市の距離感そのものが変わっていく。そんな時速500kmの未来のスピードをひと足早く体感できるチャンスが到来です。JR東海ツアーズは、山梨リニア実験線で運行されている超電導リニア「L0系改良型試験車」に特別に乗車できる『貸切車両パッケージで行く!!超電導リニア乗車体験ツアー』を発売します。通常の一般公募では抽選倍率が極めて高くなかなか手に入らないプレミアムシート