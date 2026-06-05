これまでのお話 病室でトークってあるけど病室もほとんど描いてないですよねって言われました。その通りですが予算（体力？）は11コマ目に注ぎ込んだので許して下さい。 あ！ 読者諸氏の皆様、いつも見ていただいてありがとうございます！