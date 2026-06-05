元サッカー韓国代表選手と結婚した女性アナウンサー、クァク・ミンソンのデートSHOTが話題だ。【写真】サッカー選手の夫が羨ましい…クァク・ミンソンの大胆水着ショットクァク・ミンソンは最近、自身のインスタグラムを更新。「私、サッカー部と付き合ってるんだ！」とキャプションに綴り、数枚の写真を投稿した。公開された写真には、夫でサッカー選手のソン・ミンギュと韓国の遊園地「ロッテワールド」で制服デートを楽しむクァ